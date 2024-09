Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crédit Agricole: placement réussi dans l'assurance information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a annoncé mercredi que sa filiale d'assurances avait placé avec succès une émission obligataire de 750 millions d'euros.



Ces obligations subordonnées lancées par Crédit Agricole Assurances doivent afficher un taux fixe de 4,50% et arriver à échéance en décembre 2034, précise la banque verte dans un communiqué.



L'établissement bancaire souligne que l'émission a été structurée de telle sorte que les obligations soient éligibles en capital 'Tier 2' sous la norme 'Solvabilité II'.



Crédit Agricole ajoute que l'opération fait suite au lancement, hier, d'offres de rachat portant sur deux souches d'obligations subordonnées perpétuelles qui avaient été émises en 2014 et 2015.



Dans un communiqué, le groupe indique que ces transactions s'inscrivent dans le cadre de la 'politique de gestion active du capital' de sa filiale d'assurances.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 13,88 EUR Euronext Paris -0,93%