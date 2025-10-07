 Aller au contenu principal
Crédit Agricole et Crelan finalisent leur partenariat stratégique
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 18:05

Credit Agricole SA CAGR.PA :

* CRELAN ET LE CRÉDIT AGRICOLE FINALISENT LEUR PARTENARIAT STRATÉGIQUE

* SIGNATURE D'ACCORDS COMMERCIAUX ET L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION MINORITAIRE DE 9,9.% DANS CRELAN PAR CRÉDIT AGRICOLE

Texte original nGNE7ST4XR Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA

(Rédaction de Gdansk)

