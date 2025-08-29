 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Crédit Agricole: émission des actions issues de l'ACR 2025
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 08:00

(Zonebourse.com) - Crédit Agricole annonce avoir procédé jeudi à l'émission et à la livraison des actions nouvelles issues de son augmentation de capital réservée aux 190.000 salariés et anciens salariés du groupe (ACR 2025).

Durant la période de souscription qui s'est déroulée du 24 juin au 8 juillet dernier, 37.533 personnes, en France et dans le monde, ont souscrit à cette opération, pour un montant global de 294,5 millions d'euros.

Le nombre d'actions créées par cette augmentation de capital réservée se monte ainsi à 22.886.191, portant à 3.048.788.541 le nombre total d'actions composant le capital de l'établissement bancaire français.

L'ACR 2025, qui s'inscrit dans la politique de participation des salariés à la performance financière du groupe, sera associée à une opération de rachat d'actions visant à compenser son effet dilutif, sous réserve de l'autorisation de la BCE.

