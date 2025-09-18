Crédit Agricole-Dominique Lefebvre va démissionner de ses fonctions de président

Crédit Agricole CAGR.PA a annoncé jeudi la décision de Dominique Lefebvre de démissionner de ses fonctions de président d'ici la fin de l'année.

Dominique Lefebvre est à ce jour président à la fois de la Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA), de la SAS Rue La Boétie et du conseil d'administration de Crédit Agricole S.A.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benjamin Mallet)