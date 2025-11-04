Wall Street finit en ordre dispersé, la politique de la Fed de plus en plus floue

Un homme marche sur Wall Street devant la Bourse de New York

par Stephen Culp

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, avec les transactions liées à l'intelligence artificielle (IA) comme principal moteur mais aussi une politique monétaire à court terme de la Fed de plus en plus floue en raison de la rareté des données économiques officielles américaines.

L'indice Dow Jones a cédé 0,48%, ou 226,19 points, à 47.336,68 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 11,77 points, soit 0,17% à 6.851,97 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 109,77 points, soit 0,46% à 23.834,723 points.

Les valeurs technologiques ont contribué à faire grimper le Nasdaq, en particulier Amazon, qui a gagné 4,0% après avoir annoncé la fourniture à OpenAI des services d'informatique dématérialisée ("cloud") dans le cadre d'un accord pluriannuel de 38 milliards de dollars qui permettra au créateur de ChatGPT d'accéder à des centaines de milliers de processeurs graphiques Nvidia pour entraîner et exploiter ses modèles d'IA.

L'action de Nvidia a dans le même temps progressé de 2,17% à la suite de déclarations du président américain Donald Trump indiquant que les microprocesseurs les plus avancés du fabricant de puces d'IA seraient réservés aux entreprises américaines et n'alimenteraient pas la Chine, ni d'autres pays.

La Maison blanche a également publié dans le courant du week-end des détails sur l'accord conclu entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping pour désamorcer la guerre commerciale entre les deux premières économies mondiales.

"L'accord Amazon et d'autres actualités de fusions-acquisitions ont dynamisé le marché et nous avons abordé la semaine après un week-end légèrement positif, marqué par des nouvelles encourageantes concernant les relations commerciales avec la Chine et le discours accommodant de la Fed", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky.

"(Mais) il s'agit incontestablement d'un marché dominé par les géants de la tech et des semi-conducteurs, et ce depuis la quasi-totalité [du début] de ce marché haussier."

Alors que les données économiques officielles restent rares en raison du "shutdown", l'Institute for Supply Management et S&P Global ont cependant publié des indices des directeurs d'achat montrant que les usines américaines continuent de faire face à l'incertitude résultant de la politique de Donald Trump en matière de droits de douane.

La Cour suprême des États-Unis devrait entendre mercredi les arguments relatifs à la légalité de ces prélèvements.

A la suite de l'annonce de la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale de la semaine dernière, la prochaine décision de la Fed apparaît en outre de plus en plus incertaine en raison du manque d'indicateurs économiques dû à la paralysie des services gouvernementaux.

L'indice national de l'emploi d'ADP, attendu mercredi, pourrait apporter des éclaircissements sur la situation du marché du travail américain.

Les responsables de la Fed ont présenté des points de vue contradictoires, le gouverneur Stephen Miran plaidant pour de nouvelles baisses de taux tandis que le président de la Réserve fédérale de Chicago Austan Goolsbee se montrait réticent à d'autres réductions tant que l'inflation restera nettement supérieure à l'objectif annuel de 2% fixé par la banque centrale.

La saison des résultats du troisième trimestre bat par ailleurs son plein, avec plus de 300 entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs chiffres. Parmi celles-ci, 83% ont dépassé les prévisions des analystes, selon les dernières données de LSEG.

Du côté des valeurs en territoire négatif, les sociétés de soins de santé UnitedHealth Group (-2,27%) et Merck (-4,06%) ont contribué à maintenir le Dow Jones dans le rouge tandis que Kimberly-Clark a chuté de 14,57% après l'annonce du rachat du fabricant de Tylenol, Kenvue (+12,32%) pour plus de 40 milliards de dollars.

(Reportage Stephen Culp, avec Twesha Dikshit et Purvi Agarwal à Bangalore, version française Benjamin Mallet)