Un groupe de travail du G20 appelle à lutter contre les inégalités

par Siyanda Mthethwa

Un comité du G20 mis en place par le président sud-africain Cyril Ramaphosa appelle à la création d'un groupe international pour lutter contre les inégalités, avertissant que les disparités de richesse extrêmes perturbent la démocratie et provoquent l'instabilité économique.

"Le monde comprend que nous sommes confrontés à une urgence climatique ; il est temps de reconnaître que nous sommes également confrontés à une urgence en matière d'inégalité", a déclaré Joseph Stiglitz, qui dirige le Comité extraordinaire d'experts indépendants sur les inégalités mondiales.

Le rapport du comité, commandé dans le cadre de la présidence sud-africaine du G20, révèle que 1% de la population mondiale a accaparé 41% des nouvelles richesses depuis l'an 2000.

Les 50% les plus pauvres n'ont en revanche augmenté leur richesse que de 1%, selon les données du Laboratoire sur les inégalités mondiales (World Inequality Lab).

"Ce n'est pas seulement injuste et préjudiciable à la cohésion sociale – c'est aussi un problème pour notre économie et nos politiques", a ajouté Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel d'économie.

Le comité a déclaré dans un communiqué qu'un nouveau groupe d'experts sur les inégalités devrait être mis en place en s'inspirant du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). Il serait chargé de surveiller les causes et les conséquences des inégalités et de fournir des informations aux gouvernements et aux décideurs politiques.

Le rapport met également en garde contre le fait que 83% des pays, représentant 90% de la population mondiale, répondent à la définition des inégalités de la Banque mondiale et que les nations très inégalitaires sont plus susceptibles de connaître un déclin démocratique.

Les auteurs évoquent "tempête parfaite" de chocs mondiaux – tels que le COVID-19, la guerre en Ukraine et les différends commerciaux – ayant aggravé la pauvreté et les inégalités, soulignant qu'une personne sur quatre dans le monde saute régulièrement des repas et que la richesse des milliardaires a atteint un record.

Le groupe de travail sur les inégalités, une première pour le G20, devrait présenter ses conclusions aux dirigeants du forum intergouvernemental réunis à Johannesburg en novembre.

Les États-Unis doivent prendre la présidence tournante du G20 à la fin de l'année.

