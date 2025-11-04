bioMérieux abaisse son objectif de croissance organique des revenus

(AOF) - Au troisième trimestre, bioMérieux a généré un chiffre d’affaires de 948,1 millions d’euros, en croissance de 3,1% à devises et périmètre constants, après une hausse de 6,1% sur les trois mois précédents. L’activité du spécialiste du diagnostic in vitro a continué d’être pénalisée par la poursuite de la baisse à deux chiffres des ventes en Chine (-10,8% dans la zone Asie Pacifique en données publiées) et par le recul de 8% des ventes de panels respiratoires Biofire en raison d’une faible activité épidémiologique.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les revenus sont en hausse de 7,3%, en organique, à 2,991 milliards d'euros.

Pour l'ensemble de l'année, le groupe vise désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 5,5 et +6,5%, contre une précédente fourchette de +6 à +7,5%.

Le résultat opérationnel courant est quant à lui toujours attendu entre +12 et +18%, toujours à taux de change constants. Les effets de change devraient avoir un impact négatif de l'ordre de -30 millions d'euros sur le CEBIT annuel, contre environ -25 millions d'euros précédemment.

Points clés

- Sixième mondial du diagnostic in vitro et n° 1 mondial de la microbiologie clinique et du diagnostic syndromique moléculaire des maladies infectieuses, créé en 1963 ;

- Chiffre d’affaires de 4 Mds€ provenant à 52 % des deux Amérique (dont États-Unis, 1 er marché du groupe), à 32 % d’Europe-Afrique-Proche-Orient et à 16 % d’Asie-Pacifique ;

- Activité générée par les applications cliniques (42 % en biologie moléculaire, 33 % en microbiologie), par les immuno-essais (9 %), les applications industrielles (15 %) puis les autres gammes -Biofire Defense et Applied Maths ;

- Ambition :

- générer des résultats garants de l’indépendance du groupe familial,

- renforcer le leadership en microbiologie clinique, consolider la position de référence en diagnostic syndromique via Biofire, se différencier dans les immuno-essais (système VIDAS) et développer la microbiologie industrielle ;

- Qualité du management et de la gouvernance pour la filiale à 59 % de l’institut Mérieux, Alexandre Mérieux présidant le conseil de 8 administrateurs, Pierre Boulud étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires GO°28 :

- rigueur de l’organisation industrielle dans le diagnostic in vitro, positionnement sur des niches aux revenus récurrents (réactifs), maintien d’un mix produit positif -automates & tests à forte valeur ajoutée- et montée en puissance de la biologie moléculaire,

- définition de 4 moteurs de croissance stratégiques : panels non respiratoires (BIOFIRE), Microbiologie, tests non respiratoires (SPOTFIRE) et applications industrielles

- croissance externe ciblée (renforcement sur la marché du diagnostic délocalisé ou sur les données génomiques) et couplée à des partenariats structurants,

- innovation forte avec 12 % de R&D générée par 16 centres (700 familles de brevets), visant le maintien à 25 % des revenus des produits mis sur le marché depuis moins de 5 ans, 75 % des investissements allant à l’antirésistance aux antibiotiques,

- Stratégie environnementale 2050 de neutralité carbone avec 30 M€ d’investissements dédiés. 2030 : repli de 50 % des émissions directes vs 2019, de 45 % de la consommation d’eau et de 50 % de la consommation d’énergie et de génération de déchets,

- éco-conception des produitset formation des fournisseurs à la RSE ;

- Rapidité de pénétration des pays émergents et récurrence des revenus à hauteur de 80 % ;

- Bilan sain : 3,5 Mds€ de fonds propres avec, à fin juin 126 M€ de dette nette et 100 M€ d’autofinancement libre.

Défis

- Sensibilité de l’activité aux programmes de santé, aux ampleurs des pandémies hivernales et à l’impact négatif des changes, de 59 M€ en 2024 et attendu entre 35 et 40 M€ en 2025 ;

- Impact des droits de douane américain et chinois de 5 à 10 M€ en 2025 et de 35 M€ en 2026 ;

- Reprise des revenus de Reveal, des panels respiratoires et en Chine (6 % des ventes) ;

- Retombées des lancements du BIOFIRE® FILMARRAY® Gastrointestinal, du GENE-UP® TYPER (contaminations par Listeria) et du VITEK® COMPACT PRO (antibiogramme)

- Après une croissance de 5 % des revenus au 1 er semestre, anticipations 2025 relevées : croissance de 6 à 7 ,5 % des ventes et de 12 à 18 % du résultat d’exploitation et investissements industriels à environ 9,5 % du chiffre d’affaires ;

- Plan GO 28 : investissements annuels de 8 à 10 % du chiffre d’affaires, hausse annuelle de 7 % du chiffre d’affaires ;

- Dividende 2023 de 0,85 € avec engagement de distribution au taux de 25 %.