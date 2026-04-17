 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Crédit Agricole d’Ile-de-France met à disposition descriptif programme de rachat CCI 2026
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 19:11

* Crédit Agricole d’Ile-de-France met à disposition du public descriptif du programme de rachat CCI 2026. * Document déposé auprès Autorité des Marchés Financiers. * Programme de rachat CCI autorisé par Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2026. * Descriptif intégré au rapport financier annuel 2025, page 276. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France published the original content used to generate this news brief on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/5BADDAE1CB9E9434B3357FA021C5C7BDD1A092AD

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank