Crédit Agricole d’Ile-de-France met à disposition descriptif programme de rachat CCI 2026

* Crédit Agricole d’Ile-de-France met à disposition du public descriptif du programme de rachat CCI 2026. * Document déposé auprès Autorité des Marchés Financiers. * Programme de rachat CCI autorisé par Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2026. * Descriptif intégré au rapport financier annuel 2025, page 276. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France published the original content used to generate this news brief on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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