Crédit Agricole: création de GAC-Sofinco Leasing information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - CA Personal Finance & Mobility, filiale de Crédit Agricole , indique avoir finalisé son projet d'acquisition de 50% des titres de GAC Leasing, qui devient ainsi GAC-Sofinco Leasing, la société de leasing du constructeur chinois Guangzhou Automobile Group (GAC Group).



Avec cette nouvelle coentreprise, CA Personal Finance & Mobility proposera dès cette année des solutions de leasing financier et opérationnel sur le marché chinois et favorisera ainsi le déploiement des véhicules électriques en Chine.



Cette société détenue à parts égales opère dans toute la Chine et propose des financements automobiles et des services auprès des réseaux GAC-Honda, GAC-Toyota, AION, HYPTEC et GAC Motor, servant plus de 3.000 concessionnaires.





