Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats au 31 décembre 2019

Crédit Agricole Brie Picardie :

une banque engagée sur le territoire et

des résultats d'activité résilients





Résultats 2019*



o Forte hausse de la collecte : + 2,1 milliards d'euros sur 2019 (+ 7,8 %)

o Solidité confirmée : les fonds propres consolidés dépassent 4 milliards d'euros (+ 34% en 4 ans)

o Niveau de coût du risque très bas du fait d'une politique d'octroi de crédit attentive



Développement commercial



En 2019, l'encours de collecte des clients du Crédit Agricole Brie Picardie s'est accru de 2,1 milliards d'euros pour atteindre 29,2 milliards d'euros. La collecte bilancielle, qui permet de financer l'économie locale en circuit court, progresse de 1,5 milliard d'euros sur un an (soit +9,0 % par rapport à 2018) et atteint 18,5 milliards d'euros à fin 2019. L'encours de collecte hors bilan progresse de 5,8 % sur 2019. Disponible depuis le 1er décembre 2019, on notera la belle dynamique de souscription du nouveau Plan d'Epargne Retraite (PER) créé dans le cadre de la loi Pacte qui rencontre un franc succès auprès de nos clients.



Dans un même temps, la Caisse Régionale a réalisé 4,3 milliards d'euros de nouveaux financements à moyen et long termes, destinés aux projets des clients. La volonté de diversification des encours de la Caisse Régionale se traduit par la bonne dynamique des réalisations dédiées aux Agriculteurs, Professionnels, Entreprises et Collectivités (1,5 milliard d'euros), soit une progression des réalisations de 15,0 % sur 2019.