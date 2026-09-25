Credit Agricole annonce l'achèvement du programme de rachat d’actions

Credit Agricole SA CAGR.PA :
* LE PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DE CRÉDIT AGRICOLE S.A., QUI A DÉBUTÉ LE 10 AOÛT 2026, A ÉTÉ ENTIÈREMENT ACHEVÉ LE 23 SEPTEMBRE
* AU 23 SEPTEMBRE 2026, 31.999.995 ACTIONS CRÉDIT AGRICOLE S.A. ONT ÉTÉ ACHETÉES, POUR UN PRIX D'ACHAT GLOBAL DE 605.540.453 EUROS
Texte original nGNE8jzW2v
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(Rédaction de Gdansk)
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