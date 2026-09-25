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Credit Agricole annonce l'achèvement du programme de rachat d’actions
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 08:04
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Credit Agricole SA CAGR.PA :

* LE PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DE CRÉDIT AGRICOLE S.A., QUI A DÉBUTÉ LE 10 AOÛT 2026, A ÉTÉ ENTIÈREMENT ACHEVÉ LE 23 SEPTEMBRE

* AU 23 SEPTEMBRE 2026, 31.999.995 ACTIONS CRÉDIT AGRICOLE S.A. ONT ÉTÉ ACHETÉES, POUR UN PRIX D'ACHAT GLOBAL DE 605.540.453 EUROS

Texte original nGNE8jzW2v

Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA

(Rédaction de Gdansk)

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