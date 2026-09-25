Crédit Agricole a racheté 32 millions d'actions

Crédit Agricole annonce que 31 999 995 de ses propres actions ont été rachetées dans le cadre de son programme de rachat d'actions, qui s'est déroulé du 10 août au 23 septembre, pour un prix d'achat global de 605 540 453 EUR.

Comme annoncé précédemment, cette opération vise à compenser l'effet dilutif de l'augmentation de capital 2026 réservée aux salariés, et les actions achetées dans le cadre de ce programme de rachat d'actions seront annulées.

L'établissement bancaire français précise que l'impact de cette opération s'élève à -14 points de base sur le ratio CET1 de Crédit Agricole SA (l'entité cotée en Bourse) et à -9 points de base sur celui du groupe Crédit Agricole.

L'instruction irrévocable donnée à un prestataire de services d'investissement indépendant pour les rachats d'actions a pris fin le 23 septembre, et l'exécution du contrat de liquidité existant avec Kepler Cheuvreux, temporairement suspendue pendant l'exécution du programme, reprendra.