Credit Acceptance Corp devra payer une amende et annuler une dette pour régler une affaire relative à la protection des consommateurs

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Credit Acceptance Corp CACC.O va verser 75,5 millions de dollars, effacer plus de 630 millions de dollars de dettes des consommateurs et réformer ses pratiques de crédit afin de répondre aux allégations formulées par 41 procureurs généraux d'États américains, selon lesquelles ce prêteur automobile spécialisé dans les crédits à risque aurait enfreint diverses lois relatives à la protection des consommateurs, a déclaré jeudi le procureur général du Minnesota, Keith Ellison.