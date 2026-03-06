Craignant une guerre avec l'Iran, certains Asiatiques fortunés cherchent à rapprocher leurs avoirs de Dubaï de leur pays d'origine

* Dubaï est devenu une plaque tournante privilégiée pour les riches d'Asie, principalement de Chine

* Le secteur de la gestion de patrimoine à Singapour constate un intérêt accru des clients pour les transferts d'actifs

* La stabilité des Émirats arabes unis remise en question, mais certains investisseurs restent confiants

* Le gouverneur de la banque centrale a déclaré que le secteur bancaire et financier des Émirats arabes unis était résistant

Peu après les premières attaques de missiles et de drones iraniens sur Dubaï la semaine dernière, deux entrepreneurs indiens basés dans cette ville ont essayé de transférer plus de 100 000 dollars chacun de leurs comptes bancaires locaux vers Singapour pour couvrir le risque.

Des problèmes technologiques survenus après les attaques iraniennes ont initialement fait échouer ces projets, ont déclaré à Reuters les entrepreneurs, qui n'ont pas souhaité être identifiés en raison du caractère sensible de l'affaire.

L'un d'entre eux a déclaré avoir réussi à transférer la somme sur son compte bancaire à Singapour par l'intermédiaire d'une autre banque basée aux Émirats.

Des dizaines d'autres Asiatiques fortunés se renseignent ou prennent des mesures similaires pour transférer leurs avoirs placés à Dubaï vers les centres financiers régionaux de Singapour et de Hong Kong, ont déclaré des conseillers industriels et des avocats, alors que la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran assombrit l'aura de valeur refuge du Golfe et ébranle les investisseurs.

Si les riches diversifient généralement leurs investissements à travers les régions et les classes d'actifs, ils choisissent leur lieu d'implantation en fonction de considérations fiscales, réglementaires, opérationnelles et de protection de la vie privée.

À cette fin, Dubaï est devenu ces dernières années une plaque tournante privilégiée pour les entrepreneurs et les familles riches d'Asie, principalement de Chine, qui cherchent à tirer parti de ses politiques favorables.

En outre, avec le boom de l'immobilier et des infrastructures, la région du Golfe est également devenue une destination d'investissement. Le total des actifs du secteur bancaire et financier des Émirats arabes unis (UAE) a dépassé 5,42 trillions de dirhams (1,48 trillions de dollars), selon la banque centrale.

Cette tendance est aujourd'hui examinée de près, les attaques de Dubaï et d'Abu Dhabi ayant jeté le doute sur la réputation de stabilité des Émirats arabes unis .

Ryan Lin, avocat spécialisé dans la gestion de patrimoine privé et basé à Singapour, a déclaré que six ou sept de ses 20 clients basés à Dubaï, détenant chacun en moyenne 50 millions de dollars d'actifs, l'ont contacté cette semaine, et que trois d'entre eux prévoient des transferts immédiats d'actifs vers la cité-État.

Un client "vérifie à quelle vitesse il peut tout transférer à Singapour", a déclaré M. Lin.

Iris Xu, directrice chez Anderson Global, fournisseur mondial de services aux entreprises et aux fonds, a déclaré que 10 à 20 family offices se sont renseignés cette semaine auprès de son entreprise sur le transfert d'actifs du Moyen-Orient vers Singapour, craignant que le conflit ne s'éternise.

Les family offices sont des sociétés à guichet unique qui gèrent les portefeuilles des personnes fortunées.

"Dubaï a toujours été synonyme d'avantages fiscaux, mais aujourd'hui, je pense que les avantages fiscaux ne sont peut-être plus la première priorité pour eux", a-t-elle déclaré.

Un conseiller en gestion de patrimoine de Singapour, qui ne souhaite pas être identifié car il n'est pas autorisé à parler aux médias, a déclaré avoir parlé à 13 clients basés aux Émirats arabes unis jusqu'à présent, dont plus de la moitié envisageaient sérieusement de transférer leurs actifs à Singapour.

"Les vols aller-retour seront un défi même si le conflit prend fin demain. C'est une question de confiance", a déclaré le conseiller.

Grace Tang, directrice générale de Phillip Private Equity, a déclaré que ses clients, principalement asiatiques, sont hésitants, 10 à 20 d'entre eux ayant posé des questions sur le transfert de leur patrimoine à Singapour et cherchant à préserver leur capital.

ATTENDRE ET OBSERVER

Cependant, tous les gestionnaires de patrimoine ne considèrent pas que le conflit en cours au Moyen-Orient entraîne une fuite immédiate des capitaux.

Dhruba Jyoti Sengupta, directeur général de WRISE Private Middle East, un groupe de gestion de fortune basé à Dubaï, a déclaré que la société n'avait pas eu de "discussions sérieuses sur la fuite des capitaux", car les clients étaient confiants dans la résilience à long terme des Émirats arabes unis.

"Il s'agit d'investisseurs mondiaux sophistiqués, déjà diversifiés à l'échelle internationale, mais profondément investis ... dans la croissance des Émirats arabes unis", a-t-il déclaré. "Malgré les troubles géopolitiques plus généraux dans la région, les clients se sentent en sécurité."

Le secteur bancaire et financier des Émirats arabes unis est résistant , fort, stable et bien positionné pour faire face aux développements régionaux, a déclaré jeudi le gouverneur de la banque centrale, Khaled Mohamed Balama, ajoutant que les banques, les sociétés financières et les assureurs fonctionnaient normalement et sans perturbation.

Les principaux gestionnaires de patrimoine basés à Singapour, Bank of Singapore et DBS Group DBSM.SI ont déclaré que leurs clients observaient attentivement les développements dans la région et adoptaient une approche attentiste, pour l'instant.

Alors que les Émirats arabes unis s'efforcent de conserver leur statut de valeur refuge, certains poursuivent leurs projets d'expansion dans les Émirats.

Jeremy Lim, cofondateur de GrandWay Family Office, est en train d'ouvrir un family office à Abou Dhabi et a déclaré que ses plans n'avaient pas changé - tant que les Émirats arabes unis ne sont pas directement impliqués dans le conflit et à moins d'une nouvelle escalade de la part de l'Iran.

"La véritable rupture pour les entreprises serait que les Émirats arabes unis s'impliquent directement aux côtés d'une partie dans un conflit", a déclaré M. Lim.