Crypto : comprendre la volatilité
information fournie par CoinShares 06/03/2026 à 17:27

La volatilité des actifs numériques effraie de nombreux investisseurs. Pourtant, c'est précisément cette volatilité qui peut expliquer leur potentiel de rendement plus élevé. Comme pour les petites capitalisations boursières ou les marchés émergents, le risque et le rendement sont intimement liés. La question n'est pas d'éviter la volatilité, mais de savoir si la compensation est suffisante.

La volatilité est le mécanisme par lequel les marchés rémunèrent la prise de risque. Les actifs peu volatils s'accompagnent le plus souvent de rendements modestes ; les actifs volatils peuvent offrir un potentiel de gains supérieurs. Le bitcoin a historiquement affiché une volatilité annualisée de 60 à 80%, bien supérieure aux actions. Mais depuis sa première cotation, ses performances sur le long terme ont également été significativement supérieures aux classes d'actifs traditionnelles.

L'impact réel sur un portefeuille

D'après le département Recherche de CoinShares sur des modélisations de portefeuilles sur une période de cinq ans entre 2020 et 2025, une exposition raisonnable telle que l'ajout de 5% d'actifs numériques à un portefeuille traditionnel n'a augmenté que très faiblement sa volatilité tout en ayant amélioré historiquement son rendement annualisé de 4,6 points (de 4,8% à 9,4%). La perte maximale sur la période a, quant à elle, augmenté de 2,3 points (de -24,1% à -26,4%). S'il convient de rappeler que les performances futures ne permettent en rien d'anticiper celles à venir, pour la plupart des investisseurs, ce compromis peut être perçu comme  favorable : on parle d'un risque marginal supplémentaire pour un gain de rendement substantiel.

Le rééquilibrage transforme la volatilité en opportunité

Un portefeuille rééquilibré trimestriellement vise à exploiter la volatilité. Quand les cryptos surperforment, vous en vendez une partie pour revenir à votre allocation cible. Quand elles sous-performent, vous en rachetez. Ce processus automatique vise à enclencher une logique contracyclique « achète bas, vend haut » sans nécessiter de prédictions de marché. L'investissement programmé (DCA) fonctionne sur le même principe.

Une volatilité moyenne en déclin structurel

Par ailleurs, la volatilité du Bitcoin tend à diminuer progressivement à mesure que le marché mûrit. L'arrivée des investisseurs institutionnels, le lancement des ETF spot aux Etats-Unis et l'approfondissement de la liquidité contribuent à stabiliser les prix. Les réseaux plus récents comme solana ou Hyperliquid affichent une volatilité plus élevée, cohérente avec leur stade d'adoption précoce. Cette prime de risque supplémentaire pourrait justifier une allocation pour les investisseurs tolérants à ces caractéristiques.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

