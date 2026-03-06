 Aller au contenu principal
Etats-Unis: Les ventes au détail ont baissé moins que prévu en janvier
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 17:27

Un magasin Costco à New York

Les ‌ventes au détail aux ​Etats-Unis ont baissé de 0,2% d'un mois sur l'autre ​en janvier, moins que prévu, ​montrent les données ⁠publiées vendredi par le ‌département du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient ​sur ‌une baisse de 0,3% ⁠après une stagnation en décembre.

Hors automobile, carburants, matériaux de ⁠construction et ‌services de restauration, les ⁠ventes ont progressé ‌de 0,3% en ⁠janvier, après une stabilité en ⁠décembre (révisé de -0,1%) ‌et alors que les ​analystes s'attendaient ‌à une hausse de 0,2% d'un mois ​sur l'autre.

Ces ventes, dites "hors alimentation et ⁠énergie" sont celles qui correspondent le plus étroitement à la composante "dépenses de consommation" du produit intérieur brut (PIB).

(Rédigé par ​Augustin Turpin)

