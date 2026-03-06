CMA CGM anticipe un ralentissement de la demande sur fond d’instabilité au Moyen‑Orient

Des personnes se détendent devant un porte-conteneurs CMA CGM

CMA CGM a annoncé vendredi ‌anticiper un ralentissement de la demande de transport maritime de conteneurs cette ​année, après une année 2025 dynamique, alors que l’instabilité au Moyen-Orient rend l’évolution des taux de fret difficile à prévoir.

Comme l’ensemble du secteur, le groupe fait ​face aux conséquences de la guerre menée par les Etats‑Unis et Israël contre l’Iran, qui intervient ​après deux années de perturbations en ⁠mer Rouge dues aux attaques des rebelles Houthis au Yémen.

Dans un communiqué, ‌CMA CGM estime qu'en 2026 le transport maritime de conteneurs devrait enregistrer une croissance "modérée".

"Les évolutions au Moyen-Orient, notamment en mer ​Rouge, constitueront des facteurs ‌déterminants pour l’équilibre du marché et l’évolution des taux ⁠de fret", souligne le groupe.

Le troisième armateur mondial a publié pour 2025 un résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements (Ebitda) de 10,57 milliards de dollars (9,13 ⁠milliards d'euros), en baisse ‌de 21,4%, pénalisé par l’accroissement des capacités mondiales de transport ⁠maritime qui a pesé sur les taux de fret.

D’autres acteurs du ‌secteur s’attendent eux aussi à un ralentissement de la demande cette ⁠année, l’activité de 2025 ayant été en partie soutenue ⁠par l’anticipation de cargaisons ‌liée aux droits de douane américains.

Après avoir réduit ses passages en mer ​Rouge en janvier, la survenue du ‌conflit, le 28 février, a conduit CMA CGM à suspendre ses traversées en mer Rouge, à ​stopper les réservations vers les ports du Golfe et à immobiliser les navires déjà présents dans la zone du Golfe.

Le groupe a indiqué ⁠disposer actuellement de 14 navires en attente dans le Golfe, au nord‑ouest du détroit d’Ormuz.

Pour atténuer la volatilité de son activité maritime, le groupe poursuit sa stratégie de diversification dans la logistique, les terminaux portuaires et ses autres activités non liées au transport maritime.

(Reportage Gus Trompiz, version française Elena Smirnova, ​édité par Sophie Louet)