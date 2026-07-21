Cracker Barrel relève ses prévisions après la cession partielle de Maple Street Biscuit

Cracker Barrel Old Country Store a annoncé qu'il s'attendait désormais à dépasser le haut de ses précédentes prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice d'exploitation ajusté pour son exercice 2026. Le groupe a également dévoilé une série d'opérations destinées à recentrer ses activités, notamment la cession d'une partie de sa filiale Maple Street Biscuit Company.

Dans le cadre de ce recentrage, Cracker Barrel a finalisé la vente de la marque Maple Street Biscuit Company ainsi que de 35 restaurants à Biscuit Belly, une chaîne basée à Louisville (Kentucky).

Le groupe a parallèlement décidé de fermer les 16 établissements Maple Street Biscuit restants.

L'entreprise a également conclu une opération de cession-bail ("sale-leaseback") portant sur 26 restaurants Cracker Barrel détenus en propre. Cette transaction devrait lui rapporter environ 77 millions de dollars nets.

Fort de ces initiatives, Cracker Barrel estime désormais être en mesure d'atteindre, voire de dépasser, le haut de sa fourchette de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 et de faire mieux que ses précédentes prévisions d'Ebitda ajusté. En juin, le groupe anticipait un chiffre d'affaires compris entre 3,27 et 3,30 milliards de dollars et un Ebitda ajusté de 120 à 125 millions de dollars.

Sur le plan opérationnel, la chaîne de restauration a indiqué que les ventes à périmètre comparable de ses restaurants avaient reculé de 2,5% au cours des onze premières semaines de son quatrième trimestre, tandis que les ventes de son activité de détail progressaient de 0,5%.

Ces derniers mois, Cracker Barrel a vu sa fréquentation pâtir d'une polémique née de la refonte de son logo historique.

Plusieurs figures conservatrices, dont le président américain Donald Trump, avaient vivement critiqué la disparition de "Uncle Herschel", personnage emblématique de la marque représenté en salopette, adossé à un tonneau.