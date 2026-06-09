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Cracker Barrel en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 22:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** L'action de la chaîne de restauration décontractée Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O a progressé d'environ 13% à 40,96 $ (XX,XX euros) après la clôture

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, grâce à ses efforts pour attirer davantage de clients

** Elle table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 3,27 et 3,30 milliards de dollars, contre des prévisions antérieures de 3,24 à 3,27 milliards de dollars

** Elle table également sur un Ebitda ajusté compris entre 120 et 125 millions de dollars, contre des prévisions antérieures de 85 à 100 millions de dollars

** La société annonce un chiffre d'affaires de 797,4 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les prévisions des analystes qui s'élevaient à 776,7 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Enregistre un bénéfice trimestriel ajusté de 29 cents par action, alors que les analystes tablaient sur une perte de 45 cents par action

** À la clôture d'hier, l'action a progressé d'environ 43% depuis le début de l'année

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