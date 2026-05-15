CPRAM sur les ventes au détail : une hausse américaine à moitié "pétrolière"

(Zonebourse.com) - En rythme mensuel, les ventes au détail ont augmenté de 0,5% en avril aux Etats-Unis, en ligne avec les attentes, après une hausse de 1,6% le mois précédent. "Toutefois, elles se contractent en termes réels (-0,1%), pour la troisième fois sur les 6 derniers mois. En termes réels, les ventes au détail n'ont progressé que de 1% sur un an. C'est faible", relève Bastien Drut, responsable stratégie et analyse chez CPRAM.

Par ailleurs, l'analyste explique que "l'une des grandes surprises de cette publication est que les ventes en stations-service n'ont que faiblement augmenté en avril ( 1,7 milliards de dollars sur le mois)".

I n fine, la hausse des prix à la pompe n'aura occasionné qu'environ 17 MdsUSD de dépenses supplémentaires dans les stations-service sur l'ensemble des mois de mars et d'avril. C'est à peu près similaire à ce qui avait été observé en mars et avril 2022 lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie mais c'est nettement moins que le surplus de remboursements d'impôts ( tax refunds ) perçus par les ménages américains cette année grâce à la "Big beautiful bill" ( = expression utilisée pour qualifier les réformes majeures de Donald Trump - comme la baisse des impôts de 2017- en les présentant sous un jour spectaculaire et positif).

"La hausse des dépenses dans les stations-service explique près de la moitié de la progression des ventes au détail sur le mois d'avril", confirme Bastien Drut.

Ce rapport suggère que la consommation des ménages continue d'être poussive mais résiliente. Pour le moment, la hausse des dépenses dans les stations-service depuis le début de la guerre en Iran a été absorbable pour les ménages américains, notamment car elle a été nettement plus faible que le surplus de remboursements d'impôts (tax refunds) que ces derniers ont perçu cette année grâce à la "Big beautiful bill".

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