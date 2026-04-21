CPR AM accueille un commercial institutionnels France information fournie par Agefi Asset Management • 21/04/2026 à 08:00









Alexandre Allanic rejoint CPR Asset Management en tant que commercial institutionnels France, annonce-t-il sur Linked-In. L’intéressé y avait fait un stage il y a dix ans. Ces trois dernières années, Alexandre Allanic évoluait au sein d’Amundi, la maison mère de CPR AM, à l’intérieur du pôle institutional business solutions and innovation . Par le passé, Alexandre Allanic a aussi travaillé chez M&G Investments en tant que business development manager.



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