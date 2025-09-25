CPC déclare avoir temporairement interrompu le chargement de pétrole après l'attaque d'un drone sur le port russe de Novorossiisk

Le Caspian Pipeline Consortium (CPC) a déclaré jeudi qu'il avait suspendu les opérations de chargement des navires-citernes à la suite d'une attaque de drone ukrainien sur le port de Novorossiisk, dans le sud de la Russie, mercredi.

Le chargement a repris après la levée de l'alerte dans la ville.

Une attaque de drone ukrainien sur la ville portuaire de Novorossiisk, dans le sud de la Russie, a tué deux personnes et a blessé six autres mercredi. Le bureau du CPC dans la ville a été touché par l'attaque, et deux employés ont été blessés, selon le CPC.