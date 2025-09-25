 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 764,59
-0,80%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CPC déclare avoir temporairement interrompu le chargement de pétrole après l'attaque d'un drone sur le port russe de Novorossiisk
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Caspian Pipeline Consortium (CPC) a déclaré jeudi qu'il avait suspendu les opérations de chargement des navires-citernes à la suite d'une attaque de drone ukrainien sur le port de Novorossiisk, dans le sud de la Russie, mercredi.

Le chargement a repris après la levée de l'alerte dans la ville.

Une attaque de drone ukrainien sur la ville portuaire de Novorossiisk, dans le sud de la Russie, a tué deux personnes et a blessé six autres mercredi. Le bureau du CPC dans la ville a été touché par l'attaque, et deux employés ont été blessés, selon le CPC.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
159,150 USD NYSE 0,00%
ENI
15,126 EUR MIL +0,11%
EXXON MOBIL
114,550 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX -0,59%
Pétrole Brent
69,07 USD Ice Europ 0,00%
Pétrole WTI
64,69 USD Ice Europ -0,06%
