 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Warner Bros Discovery étend son partenariat avec Canal
information fournie par Zonebourse 31/12/2025 à 13:58

Canal indique avoir conclu un nouvel accord pluriannuel et multi-territoires avec son partenaire historique Warner Bros Discovery (WBD), "marquant une étape majeure dans le développement de leur collaboration à l'échelle internationale".

"Cet accord élargi porte à la fois sur la distribution de HBO Max et le renouvellement de plusieurs chaînes thématiques de Warner Bros Discovery, dans de nombreuses régions d'Afrique et d'Europe", explique le groupe de médias français.

L'accord prévoit le renouvellement de la distribution de 12 chaînes thématiques de WBD sur les marchés africains, dont certaines en exclusivité, permettant à Canal de consolider son offre de chaînes de divertissement, jeunesse, information et documentaire en Afrique.

Le partenariat entre Canal et WBD se prolonge et s'intensifie aussi en Europe à travers plusieurs renouvellements de chaines dans des pays d'Europe centrale et orientale, ainsi que l'extension de la distribution de HBO MAX via Canal à la Belgique et à l'Autriche.

Valeurs associées

WARNER BROS RG-A
28,9400 USD NASDAQ 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank