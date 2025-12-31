information fournie par Boursorama avec AFP • 31/12/2025 à 14:05

Singapour enregistre une croissance de 4,8% en 2025, supérieure aux attentes

( AFP / ROSLAN RAHMAN )

Singapour a enregistré une croissance de 4,8% en 2025, supérieure aux attentes, a annoncé mercredi le Premier ministre Lawrence Wong, tout en avertissant qu'il sera "difficile" de maintenir ce rythme dans un contexte commercial imprévisible.

La cité-Etat, particulièrement dépendante du commerce international, tablait initialement sur une croissance de 4%, dans une année marquée par les tensions commerciales liées aux droits de douane américains.

2025 "marque un tournant majeur dans les affaires mondiales", avec beaucoup de remises en question, a déclaré M. Wong dans son message de Nouvel An.

Le monde est "devenu moins prévisible et moins sûr", mais "malgré ces troubles extérieurs, notre économie a affiché de meilleures performances que prévu", a-t-il poursuivi.

"Nous avons également bénéficié d'une forte hausse de la demande de semi-conducteurs et de produits électroniques liée à l'intelligence artificielle. Par conséquent, le chômage et l'inflation sont restés faibles et les revenus réels ont progressé", a-t-il également souligné.

Le Premier ministre a cependant averti qu'il serait "difficile" de maintenir ce niveau de croissance l'année prochaine.

"Les tensions commerciales et géopolitiques, exacerbées, ne sont pas des problèmes passagers", et "nous serons confrontés à davantage d'obstacles", a-t-il estimé.

Le ministère du Commerce a indiqué anticiper un ralentissement de l'ordre de "1 à 3%" en 2026, en raison d'un ralentissement attendu de l'économie mondiale et des effets plus marqués des droits de douane américains.

Pour M. Wong, Singapour "doit repenser, réajuster et moderniser" ses stratégies économiques pour rester compétitif.

Un groupe de travail gouvernemental devrait prochainement publier ses recommandations sur les nouvelles orientations économiques.

Singapour a longtemps dépendu du système commercial mondial ouvert pour alimenter sa croissance, mais la politique tarifaire de Trump a bouleversé ce fondement.