CP Kerlink : Activité du 2ème trimestre 2026 : + 7 % (vs T2 2025)

Activité du 2ème trimestre 2026 : + 7 % (vs T2 2025)

Retour à la croissance au T2 malgré des tensions persistantes sur les approvisionnements

Amélioration attendue de la rentabilité dès le premier semestre

Carnet de commandes solide et perspectives favorables pour le second semestre

Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT) publie le chiffre d’affaires du 2ème trimestre de son exercice 2026.

Au deuxième trimestre 2026, Kerlink a renoué avec la croissance en enregistrant un chiffre d'affaires de 3,9 M€, en hausse de + 7 % par rapport à la même période en 2025 et de 15% par rapport au premier trimestre 2026. Cette progression traduit la résorption progressive des décalages de livraisons observés au premier trimestre dans un contexte d'approvisionnement encore tendu sur certains composants. Sur les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort ainsi stable à 7,3 M€.