CP INTRASENSE : Abandon du projet de cession de l’activité Myrian® à EDL

Abandon du projet de cession de l’activité Myrian® à EDL

Montpellier, le 3 août 2026, 17h45. Intrasense (FR0011179886 - ALINS), expert français en solutions d’imagerie médicale enrichies

d’IA facilitant les diagnostics, la prise de décision et le suivi thérapeutique, annonce l’abandon du projet de cession des actifs

technologiques, de la propriété intellectuelle, des contrats clients et partenaires ainsi que des équipes dédiées à l’activité Myrian

à EDL.

En effet, les discussions annoncées le 1er juillet 20261 n’ont pas abouti et l’accord relatif à la cession de l’activité Myrian® n’a pu

être conclu entre les parties, de sorte que l’opération envisagée ne sera pas poursuivie dans les conditions telles que présentées.

Intrasense poursuit la mise en œuvre de son plan d’économies comprenant une réduction des effectifs et des dépenses externes

ainsi que la recherche de solutions de financement destinées à soutenir sa croissance.