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CP AGM du 10 juin 2026 : Reboost Blockchain Corp. devient Pyratz Corp.
information fournie par Boursorama CP 17/06/2026 à 22:51

L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de Reboost Blockchain Corp. s’est tenue le 10 juin 2026 avec un quorum de 48,76 %. Les actionnaires ont approuvé l’ensemble des résolutions soumises au vote, marquant une étape majeure dans la transformation de la société.

L’Assemblée a notamment validé les comptes 2025, l’approbation des conventions réglementées, le renouvellement de la gouvernance ainsi que l’apport en nature des actions de Pyratzlabs, accompagné d’une augmentation de capital de 2,6 M€ par émission de 259,5 millions d’actions nouvelles. Cette opération reste soumise à l’approbation par Euronext de la procédure de reverse take over (RTO).

Les actionnaires ont également approuvé le changement de dénomination sociale de la société, qui devient « Pyratz Corp. », reflétant son rapprochement stratégique avec Pyratzlabs et l’évolution de son modèle de développement dans l’écosystème blockchain.

Sur le plan de la gouvernance, Bilal El Alamy a été nommé Président-Directeur Général et Thomas Binetruy Directeur Général Délégué. Le nouveau conseil d’administration est composé de Bilal El Alamy, Thomas Binetruy, Sahameddin Mohammad, Arnaud Dartois et Robert William Hong-San.

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