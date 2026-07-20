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Covivio renouvelle le mandat de DG de Christophe Kullmann
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 15:03

Covivio SA CVO.PA :

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE RENOUVELER LE MANDAT DE DG DE CHRISTOPHE KULLMANN POUR UNE NOUVELLE PÉRIODE DE QUATRE ANS

Texte original tinyurl.com/kec48pc7 Pour plus de détails, cliquez sur CVO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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