Covivio et des fonds gérés par Blue Owl Capital lancent un partenariat sur les sites de Thales à Vélizy

Covivio CVO.PA et des fonds gérés par le gestionnaire d'actifs américain Blue Owl Capital
OWL.N ont annoncé mercredi la signature d'un accord visant à constituer une joint-venture portant sur les principaux sites de Thales TCFP.PA à Vélizy-Meudon.
L’opération prévoit la mise en place d’une joint-venture détenue à 51% par Covivio et 49% par Blue Owl, destinée à regrouper Hélios 1, Hélios 2 ainsi que le site TED, selon un communiqué de l'entreprise française de gestion foncière.
Covivio précise que l’opération valorise l’intégralité du site à 503 millions d'euros et que la transaction représente pour le groupe "l’équivalent de 138 millions d'euros PdG de vente, en prime par rapport à la valeur de fin 2024".
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
