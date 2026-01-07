 Aller au contenu principal
Covivio et des fonds gérés par Blue Owl Capital lancent un partenariat sur les sites de Thales à Vélizy
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 07:55

Covivio CVO.PA et des fonds gérés par le gestionnaire d'actifs américain Blue Owl Capital

OWL.N ont annoncé mercredi la signature d'un accord visant à constituer une joint-venture portant sur les principaux sites de Thales TCFP.PA à Vélizy-Meudon.

L’opération prévoit la mise en place d’une joint-venture détenue à 51% par Covivio et 49% par Blue Owl, destinée à regrouper Hélios 1, Hélios 2 ainsi que le site TED, selon un communiqué de l'entreprise française de gestion foncière.

Covivio précise que l’opération valorise l’intégralité du site à 503 millions d'euros et que la transaction représente pour le groupe "l’équivalent de 138 millions d'euros PdG de vente, en prime par rapport à la valeur de fin 2024".

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

