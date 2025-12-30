 Aller au contenu principal
Covivio : 10ème semaine stagnation entre 22,2 et 24,5E
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 10:48

Covivio a matérialisé un faux signal baissier ce 29/12 (-4% vers 22,5E) mais reprend 3% dans la foulée et se repositionne au-dessus de 23,2E.
Revoici le titre au beau milieu de son corridor de consolidation latéral et bien parti pour boucler une 10ème semaine stagnation entre 22,2 et 24,5E (épisode amorcé le 23 octobre, au lendemain d'un gros "gap" sous 26,1E).

Valeurs associées

COVIVIO HOTELS
22,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
