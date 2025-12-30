Covivio : 10ème semaine stagnation entre 22,2 et 24,5E
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 10:48
Revoici le titre au beau milieu de son corridor de consolidation latéral et bien parti pour boucler une 10ème semaine stagnation entre 22,2 et 24,5E (épisode amorcé le 23 octobre, au lendemain d'un gros "gap" sous 26,1E).
|22,5000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
