Covestro: l'UE valide l'acquisition par l'ADNOC information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 15:10









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de Covestro AG (Allemagne) par Abu Dhabi National Oil Company P.J.S.C. (' ADNOC ') (Émirats arabes unis).



L'opération porte principalement sur la fourniture de produits chimiques et de matériaux et solutions polymères haute performance.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la concurrence sur les marchés où les entreprises sont actives.



L'enquête de marché a notamment confirmé qu'ADNOC et Covestro opèrent principalement à différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement chimique et pétrochimique, sans chevauchement significatif entre leurs activités respectives.



La Commission a également constaté qu'à l'issue de l'opération, les entreprises ne seraient pas en mesure de restreindre l'accès de leurs concurrents à des intrants importants ni à une clientèle suffisante.







