Coupang perd du terrain après la démission de son directeur général en raison d'une atteinte à la protection des données
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 16:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions de la plateforme de commerce électronique sud-coréenne Coupang CPNG.N chutent de 4 % pour atteindre leur plus bas niveau en sept mois, à 25,86 dollars ** Le directeur général Park Dae-jun démissionne, prenant la responsabilité d' une fuite massive de données en novembre qui a affecté plus de 33 millions de clients

** Les actions ont baissé d'environ 14% depuis que la violation a été signalée

** Harold Rogers, directeur administratif de la société mère aux États-Unis, assurera l'intérim ** La violation de données n'a toutefois pas révélé de détails de paiement ou d'identifiants de connexion des clients ** Le Premier ministre sud-coréen Kim Min-seok a averti que des mesures sévères seraient prises mardi contre toute violation de la loi constatée dans le cadre de l'enquête

** En incluant les mouvements de la séance, l'action CPNG a augmenté de 18,4 % depuis le début de l'année

