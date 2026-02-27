Coupang met en garde contre un ralentissement de la croissance à court terme, alors que les conséquences des violations de données se poursuivent

Coupang Inc CPNG.N a déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance et la rentabilité restent faibles au cours des prochains mois, reflétant les retombées persistantes de la violation de données de l'année dernière.

Le géant du commerce électronique a toutefois ajouté, lors d'une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats du quatrième trimestre, qu'il s'attendait à ce que l'impact de la fuite de données diminue progressivement au fil de l'année.