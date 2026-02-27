 Aller au contenu principal
Coupang met en garde contre un ralentissement de la croissance à court terme, alors que les conséquences des violations de données se poursuivent
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 00:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coupang Inc CPNG.N a déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance et la rentabilité restent faibles au cours des prochains mois, reflétant les retombées persistantes de la violation de données de l'année dernière.

Le géant du commerce électronique a toutefois ajouté, lors d'une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats du quatrième trimestre, qu'il s'attendait à ce que l'impact de la fuite de données diminue progressivement au fil de l'année.

Valeurs associées

COUPANG RG-A
18,670 USD NYSE +1,74%
