 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coupang intente des actions en justice contre des amendes d'un montant de 462 millions de dollars infligées en Corée du Sud à la suite d'une fuite de données
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 10:06

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de commerce électronique Coupang CPNG.N a annoncé jeudi avoir intenté deux recours administratifs contre des amendes de 620 milliards de wons (462,75 millions de dollars) infligées par le gouvernement sud-coréen à la suite d’une fuite de données.

La société cotée aux États-Unis a confirmé cette information dans un SMS adressé à Reuters.

(1 $ = 1.339,8200 wons)

Valeurs associées

COUPANG RG-A
14,815 USD NYSE +2,70%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 704,99 -0,83%
Pétrole Brent
104,27 +3,03%
2CRSI
24,68 -1,52%
HAFFNER ENERGY
0,701 -4,37%
SOCIETE GENERALE
63,1 -1,31%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank