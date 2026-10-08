Coupang intente des actions en justice contre des amendes d'un montant de 462 millions de dollars infligées en Corée du Sud à la suite d'une fuite de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de commerce électronique Coupang CPNG.N a annoncé jeudi avoir intenté deux recours administratifs contre des amendes de 620 milliards de wons (462,75 millions de dollars) infligées par le gouvernement sud-coréen à la suite d’une fuite de données.

La société cotée aux États-Unis a confirmé cette information dans un SMS adressé à Reuters.

(1 $ = 1.339,8200 wons)