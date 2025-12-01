Coupang chute après la pire violation de données survenue en Corée du Sud depuis plus de dix ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions du géant sud-coréen du commerce électronique Coupang CPNG.N chutent de 8,6 % à 25,75 $ avant bourse ** La société déclare que les informations personnelles de 33,7 millions de comptes clients ont été violées par un accès non autorisé aux données, ce qui constitue la pire violation de données du pays depuis plus d'une décennie

** La violation a exposé les noms, les courriels, les numéros de téléphone, les adresses de livraison et certains historiques de commande des clients, mais pas les détails de paiement ni les identifiants de connexion, selon CPNG

** La police sud-coréenne déclare qu'elle enquête sur l'incident

** 13 des 15 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, deux à "conserver"; leur estimation médiane est de 38 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 28 % depuis le début de l'année