Coup d'œil sur l'île de Kharg et le secteur énergétique iranien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec en tête la dernière affirmation de Trump et le démenti de l’Iran; mises à jour tout au long de l’article)

Le cours du pétrole a bondi en raison de l'escalade des tensions avec l'Iran , notamment à la suite d'une publication générée par l'IA et partagée par le président américain Donald Trump, qui affirmait montrer la destruction de la plate-forme pétrolière de l'île de Kharg, une affirmation qualifiée de « risible » par un responsable iranien.

Aucune preuve d’une telle attaque n’a été apportée et un responsable américain a déclaré lundi que l’armée n’avait pas pris l’île de Kharg pour cible.

Voici les faits essentiels concernant le secteur énergétique iranien:

L'ÎLE DE KHARG

Troisième producteur de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), l’Iran exportait 90 % de son pétrole brut via l’île de Kharg avant la guerre, mais les flux en provenance de Kharg sont interrompus depuis le début du blocus américain sur les exportations de pétrole iranien, mi-avril.

L'île de Kharg se trouve à 16 miles (26 km) de la côte iranienne, à l'extrémité nord du golfe, et à environ 300 miles (483 km) au nord-ouest du détroit d'Ormuz .

Hamid Bovard, directeur général de la Compagnie nationale iranienne du pétrole (une entreprise publique), a déclaré que les tweets de Trump étaient risibles et que la situation à Kharg était calme.

Les opérations pétrolières n’avaient pas cessé et les travailleurs s’affairaient à réparer les dégâts antérieurs et à moderniser les installations, a-t-il déclaré, selon le site Nournews, affilié à la plus haute instance de sécurité iranienne.

L’armée américaine avait précédemment mené des frappes contre des cibles militaires à Kharg, avait déclaré un responsable américain à Reuters en avril, précisant toutefois que ces frappes n’avaient pas eu d’impact sur les infrastructures pétrolières.

Trump a déclaré le 11 juin qu’il souhaitait prendre le contrôle de l’île de Kharg , avant de préciser que l’opération militaire américaine qui avait été brandie comme une menace était pour l’instant écartée , quelques jours avant que Téhéran et Washington ne signent, le 17 juin, un accord provisoire visant à mettre fin au conflit.

Une attaque américaine contre Kharg exercerait une pression supplémentaire sur l’industrie pétrolière iranienne et l’économie du pays dans son ensemble, déjà mise à mal par le blocus naval américain. Les États-Unis ont imposé ce blocus sur les ports iraniens après que l’Iran eut effectivement fermé le détroit d’Ormuz, une voie navigable stratégique qui acheminait un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole avant la guerre.

Les autorités iraniennes ont averti à plusieurs reprises que toute attaque contre l'île de Kharg pourrait déclencher une escalade dans la région.

PRODUCTION PÉTROLIÈRE ET INFRASTRUCTURES

Les gisements et les installations iraniens sont concentrés dans les provinces du sud-ouest: le Khuzestan pour le pétrole, et Bushehr pour le gaz et les condensats provenant du gigantesque gisement offshore de South Pars.

L’Iran a produit 2,48 millions de barils par jour de pétrole brut en juillet, un chiffre similaire à la production de 2,45 millions de bpd enregistrée en juin, selon des sources secondaires citées par l’OPEP. Cela représente environ 2,5 % de la production mondiale de pétrole.

Ses raffineries nationales ont une capacité de 2,6 millions de barils par jour, selon le cabinet de conseil FGE.

En août, l’Iran n’a chargé que 251.000 barils par jour de pétrole, selon Kpler, qui a précisé que les stocks de pétrole détenus sur l’île de Kharg avaient baissé de 550.000 barils pour s’établir à 19,45 millions de barils.

Les exportations de carburants, y compris le GPL, se sont élevées en moyenne à environ 820.000 bpd en 2025, selon Kpler, soit un niveau légèrement inférieur à celui de 2024.

QUI ACHÈTE LE PÉTROLE IRANIEN?

Les raffineurs privés chinois en sont les principaux acheteurs. Le Trésor américain a imposé des sanctions à certains raffineurs chinois pour avoir acheté du pétrole iranien.

La Chine affirme ne pas reconnaître les sanctions unilatérales à l'encontre de ses partenaires commerciaux, mais ses achats de brut iranien ont diminué .

L’Iran contourne les sanctions depuis des années en recourant à diverses tactiques, notamment des transferts de navire à navire en mer, le masquage de l’origine de son pétrole et l’utilisation de pétroliers qui dissimulent leur position aux satellites.

Lors des précédentes négociations avec les États-Unis, quiont depuis échoué, Téhéran exigeait notamment la levée des sanctions contre l’Iran et la reconnaissance de son contrôle sur le détroit d’Ormuz.

LES PLUS GRANDESRÉSERVES DE GAZ AU MONDE

L’Iran produit du gaz naturel à partir du gisement offshore de South Pars, qui représente environ un tiers du plus grand gisement de gaz naturel au monde.

Des frappes ont touché les installations de production de l’ en Iran sur le gisement de South Pars. L’Iran a repris la production de gaz en mai sur trois plateformes offshore du gisement qui avaient été contraintes d’interrompre leur production.

L’Iran partage ce gisement avec le Qatar, grand exportateur, qui appelle son gisement "North Dome".

En raison des sanctions et des contraintes techniques, la majeure partie du gaz que Téhéran produit à South Pars est destinée à la consommation intérieure.

La production de gaz de l’Iran s’est élevée à 276 milliards de mètres cubes en 2024, dont 94 % ont été consommés en Iran, selon les données du Forum des pays exportateurs de gaz.

Israël a attaqué South Pars cette année et l’année dernière, provoquant des incendies et perturbant partiellement les opérations.

L’ensemble du gisement contiendrait environ 1.800 billions de pieds cubes de gaz exploitable — soit suffisamment pour couvrir les besoins mondiaux pendant 13 ans.