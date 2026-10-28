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Coup d'arrêt pour Saint-Gobain
information fournie par AOF 28/10/2026 à 10:05

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(Zonebourse.com) - Saint-Gobain marque une pause à la Bourse de Paris, où le titre cède 0,59% ce matin après quatre séances consécutives de hausse. Le spécialiste des matériaux de construction évolue dans le rouge au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel globalement conforme aux attentes du marché. Si la croissance organique ressort légèrement en deçà de ses prévisions, Jefferies maintient néanmoins sa recommandation à l'achat, malgré des perspectives de court terme incertaines. De son côté, AlphaValue estime que cette publication ne remet pas fondamentalement en cause le scénario d'investissement sur le titre.

Au troisième trimestre 2026, Saint-Gobain a réalisé un chiffre d'affaires de 11,6 milliards d'euros, en progression de 2,5% à données comparables. Cette performance, conforme au consensus, reste toutefois inférieure aux 3% anticipés par Jefferies. La croissance a été essentiellement soutenue par une hausse des prix de 3,2%, tandis que les volumes ont reculé de 0,7%. Sur les neuf premiers mois de l'année, la croissance organique atteint 1,2%.

AlphaValue souligne également une publication globalement en ligne avec les attentes, le léger dépassement de 0,6% du consensus de chiffre d'affaires s'expliquant presque entièrement par un effet de change favorable. Le bureau d'études relève toutefois une composition de la croissance moins favorable qu'anticipé, avec des hausses de prix supérieures aux attentes, mais des volumes en retrait alors que le marché tablait sur une progression de 0,5%.

Sur le plan géographique, l'Asie-Pacifique se distingue avec une croissance de 8%, portée notamment par le dynamisme de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. L'Europe progresse de 2,5%, soutenue par les pays nordiques et l'Europe de l'Est, tandis que les Amériques affichent une hausse plus modérée de 0,6%.

AlphaValue insiste notamment sur la faiblesse persistante du marché nord-américain. Les ventes dans la toiture n'ont que légèrement progressé, malgré une base de comparaison favorable liée à une baisse de 17% un an auparavant. La construction résidentielle neuve reste orientée à la baisse, tandis que les prix du gypse demeurent sous pression.

La chimie de la construction confirme néanmoins son rôle de moteur de croissance, avec des ventes en hausse de 6,3% sur le trimestre. Saint-Gobain poursuit parallèlement sa stratégie de recentrage sur les marchés à fort potentiel, avec 17 acquisitions ciblées et 3,3 milliards d'euros de rotation de chiffre d'affaires annoncés depuis le début de l'année.

Malgré un environnement macroéconomique contrasté, le groupe confirme ses objectifs pour 2026, visant une croissance organique de ses ventes au second semestre et une marge d'EBITDA supérieure à 15%. La finalisation de la cession de Dahl est par ailleurs désormais attendue le 2 novembre, selon AlphaValue.

Des analystes prudents à court terme

Jefferies anticipe un ralentissement de la croissance organique au quatrième trimestre et un effet prix-coûts moins favorable, susceptible d'entraîner une révision à la baisse de 1 à 2% du consensus d'EBITDA pour 2026. Un risque plus limité pèse également sur les estimations de 2027.

Le courtier conserve toutefois sa recommandation à l'achat, considérant que ces incertitudes sont déjà largement intégrées dans le cours après le récent repli de l'action. Avec une valorisation inférieure à dix fois les bénéfices attendus en 2027, Jefferies estime que le titre conserve un potentiel attractif.

De son côté, AlphaValue juge la publication neutre à légèrement positive pour le marché, sans élément susceptible de modifier sensiblement le scénario d'investissement. Le bureau d'études souligne notamment que la meilleure tenue des prix soutient la confirmation des objectifs annuels, malgré la faiblesse persistante des volumes dans certaines activités.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2026 à 10:05:00.

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