Coty prévoit un bénéfice en baisse au deuxième trimestre, la hausse des coûts venant entraver ses efforts de redressement

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par Sanskriti Shekhar et Alexander Marrow

Coty COTY.N a annoncé mercredi des prévisions de bénéfices pour le trimestre en cours nettement inférieures aux estimations de Wall Street, les coûts liés au conflit au Moyen-Orient venant s'ajouter aux pressions qui pèsent sur les efforts déployés par le propriétaire de CoverGirl pour redynamiser son activité.

Sous la direction de son directeur général par intérim, Markus Strobel, l’entreprise a lancé l’initiative « Coty.Curated » afin de relancer la croissance et la rentabilité en se concentrant sur ses plus grandes marques, la réduction des coûts et la génération de trésorerie.

« Nous n’y sommes pas encore tout à fait. Il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir », a déclaré à Reuters la directrice financière Soraya Benchikh, qui a pris ses fonctions en septembre, en référence au redressement de l’entreprise.

Coty a indiqué s’attendre à un bénéfice par action ajusté compris entre 16 et 18 cents pour le trimestre en cours, contre des estimations de 16 cents, selon les données compilées par LSEG.

Le conflit prolongé au Moyen-Orient a contraint les entreprises à faire face à une hausse des coûts des matières premières telles que les plastiques, les métaux et les emballages, ainsi qu’à des retards de livraison.

« Nous avons intégré l’impact continu de la situation au Moyen-Orient. Nous ne voyons pas cette situation s’atténuer de sitôt », a déclaré Mme Benchikh, ajoutant que la société avait pris en compte l’impact du conflit régional dans ses perspectives, alors qu’elle s’était abstenue de donner des prévisions annuelles au e trimestre dernier.

Ces perspectives prudentes ont éclipsé les résultats supérieurs aux attentes enregistrés par l’entreprise au premier trimestre, portés par la bonne santé de marques de prestige clés telles que Hugo Boss, Burberry, Calvin Klein et Marc Jacobs.

Marc Jacobs, l’une des marques phares de Coty, a enregistré une croissance à deux chiffres, soutenue par le succès continu de sa gamme de parfums Daisy et par le lancement réussi de sa gamme de maquillage dans les magasins Sephora, a indiqué la société.

La demande de parfums et de produits de soin haut de gamme est restée solide, portée par la volonté des consommateurs aisés et des jeunes acheteurs de dépenser pour des produits de beauté de prestige, une tendance dont a également bénéficié son concurrent Estée Lauder EL.N .

Coty a annoncé un chiffre d’affaires de 1,56 milliard de dollars au premier trimestre, contre des estimations de 1,52 milliard. Son bénéfice trimestriel ajusté s’est établi à 16 cents par action, dépassant les estimations de 12 cents.