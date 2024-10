Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Coty: des performances trimestrielles en-deçà des attentes information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - Coty a fait état lundi soir de résultats trimestriels préliminaires inférieurs aux attentes des analystes, une contre-performance qui lui valait de perdre plus de 11% à Wall Street aujourd'hui.



Le groupe américain de produits de beauté a indiqué hier tabler pour son premier trimestre fiscal clos fin septembre sur une hausse de 4% à 5% de son chiffre d'affaires à périmètre constant, et non plus sur une croissance de 6% comme il l'anticipait au début du trimestre.



En raison notamment de la perte de la licence Lacoste, son Ebitda ajusté devrait ressortir globalement inchangé, voire en léger repli d'une année sur l'autre, sur le trimestre écoulé.



Invoquant la prudence des détaillants et le ralentissement du marché américain, Coty déclare ne plus attendre qu'une progression 'modérée' de son chiffre d'affaires sur le deuxième trimestre fiscal en cours.



La société new-yorkaise a néanmoins réitéré ses objectifs annuels, prévoyant une accélération de la croissance de ses ventes sur la seconde moitié de l'exercice.



Le titre, également coté à Paris, chutait malgré tout de plus de 11% mardi dans le sillage de ces annonces.





