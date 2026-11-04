Coty dépasse les prévisions grâce à l'essor de ses marques de prestige dans le cadre de son redressement

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(Réécriture du premier paragraphe pour mentionner les résultats supérieurs aux prévisions trimestrielles; ajout d'informations sur les actions au paragraphe 3)

par Sanskriti Shekhar et Alexander Marrow

Coty COTY.N a dépassé mercredi les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à la bonne santé de ses principales marques de prestige, notamment Marc Jacobs, Hugo Boss et Burberry, alors que le propriétaire de CoverGirl poursuit ses efforts pour redynamiser son activité.

Sous la direction de son directeur général par intérim, Markus Strobel, la société a lancé l’initiative « Coty.Curated » afin de relancer la croissance et la rentabilité en se concentrant sur ses plus grandes marques, la réduction des coûts et la génération de trésorerie.

L'action de la société a progressé d'environ 3 % lors des négociations après clôture.

« Nous n’y sommes pas encore tout à fait. Il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir », a déclaré à Reuters la directrice financière Soraya Benchikh, qui a pris ses fonctions en septembre, en référence au redressement de l’entreprise.

Toutefois, le fabricant de produits de beauté prévoit pour le deuxième trimestre un bénéfice largement inférieur aux estimations, reflétant la pression persistante exercée par la hausse des coûts des matières premières et des frais de transport, liée au conflit prolongé au Moyen-Orient.

Coty a indiqué s’attendre à un bénéfice par action ajusté compris entre 16 et 18 cents pour le trimestre en cours, contre des estimations de 16 cents, selon les données compilées par LSEG.

Le conflit prolongé au Moyen-Orient a contraint les entreprises à faire face à une hausse des coûts des matières premières telles que les plastiques, les métaux et les emballages, ainsi qu’à des retards de livraison.

« Nous avons intégré l’impact continu de la situation au Moyen-Orient. Nous ne voyons pas cette situation s’atténuer de sitôt », a déclaré Benchikh, ajoutant que la société avait pris en compte l’impact du conflit régional dans ses perspectives, alors qu’elle s’était abstenue de donner des prévisions annuelles au trimestre dernier.

Marc Jacobs, l’une des marques phares de Coty, a enregistré une croissance à deux chiffres, soutenue par la vigueur persistante de sa gamme de parfums Daisy et par le lancement réussi de sa gamme de maquillage dans les magasins Sephora, a indiqué l’entreprise.

La demande de parfums et de produits de soin haut de gamme est restée solide, portée par la volonté des consommateurs aisés et des jeunes acheteurs de dépenser pour des produits de beauté de prestige, une tendance dont a également bénéficié son concurrent Estée Lauder EL.N .

Coty a annoncé un chiffre d’affaires de 1,56 milliard de dollars au premier trimestre, contre des estimations de 1,52 milliard. Son bénéfice trimestriel ajusté s’est établi à 16 cents par action, dépassant les estimations de 12 cents.