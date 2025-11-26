Coterra Energy gagne du terrain, William Blair initie une couverture avec une note de "surperformance"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions de Coterra Energy CTRA.N en hausse de 1,3% à 26,17 $

** William Blair initie la couverture de la société d'énergie avec une note de "surperformance"

** La société de courtage s'attend à ce que l'empreinte diversifiée de Coterra dans le Permien et le Marcellus, combinée à une forte discipline en matière de capital, conduise à une croissance de la production en 2026 avec des dépenses d'investissement en baisse séquentielle.

** "Nous prévoyons une reprise du rendement important pour les actionnaires étant donné le bilan impeccable et le potentiel d'augmentation du flux de trésorerie disponible à l'avenir" - William Blair

** La société de courtage ajoute qu'elle pense que Coterra vendra ses actifs dans le Mid-Continent pour financer une autre acquisition dans le Permien.

** 21 des 25 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et quatre à "conserver"; le PT médian est de 32 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 2,4 % depuis le début de l'année.