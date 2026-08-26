COTATIONS DU MATIN EN EUROPE-Les marchés attendent "9 to 5"

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26 août - Ankur Banerjee nous donne un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux Une phase d'attente s'est installée sur les marchés mondiaux, les traders attendant les résultats de Nvidia qui mettront à l'épreuve la confiance dans le secteur de l'intelligence artificielle, tandis que les espoirs grandissants d'une reprise des livraisons via le détroit d'Ormuz ont fait baisser les cours du pétrole, offrant un répit aux rendements obligataires.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé mercredi pour la troisième journée consécutive, perdant plus de 2 dollars pour s’établir à 86,22 dollars le baril, après que l’Iran a annoncé avoir repris les pourparlers avec son voisin Oman afin de gérer la situation dans le détroit d’Ormuz, dans un contexte de pression économique accrue exercée par le président américain Donald Trump. O/R

L’optimisme grandissant, alors qu’il n’y a guère d’indices laissant entrevoir un soulagement immédiat des difficultés d’approvisionnement, laisse penser que les investisseurs s’exposent, une fois de plus, à une déception.

Les transits de navires de marchandises par le détroit d’Ormuz ont atteint leur plus bas niveau en trois mois, soulignant les contraintes d’approvisionnement auxquelles le monde est confronté en raison d’un conflit qui dure depuis près de six mois.

Vient ensuite l’événement phare de mercredi: la publication des résultats du deuxième trimestre de Nvidia NVDA.O , figure de proue de l’engouement pour l’IA. Au cours des douze derniers trimestres, sa capitalisation boursière a fluctué en moyenne de 7,4 % à la suite de la publication de ses résultats. Cette fois-ci, les traders d’options anticipent une réaction moins frénétique: une variation de seulement 280 milliards de dollars, soit 5,4 %, de la capitalisation boursière de Nvidia après la publication de ses résultats.

Le dollar américain est resté stable dans l’attente des données sur l’inflation PCE aux États-Unis, attendues plus tard dans la journée, et du symposium de Jackson Hole prévu ce week-end, les opérateurs guettant des indices sur les perspectives de politique monétaire. Les marchés ont été mis à rude épreuve par la décision du Trésor américain de racheter des obligations afin de limiter la flambée des taux à long terme.

Cette mesure visant à apaiser le marché obligataire a accentué la pression sur le dollar, propulsant l’or au comptant

XAU= et le bitcoin BTC= à des niveaux proches de leurs plus hauts depuis trois mois, alors que la "tendance à la dépréciation" persiste.

Enfin, nous terminons par la triste nouvelle du décès de la légende de la musique country Dolly Parton , survenu mardi à Nashville. Elle était âgée de 80 ans. Événements clés susceptibles d’influencer les marchés ce mercredi:

* Données PCE américaines

* Indice CBI du commerce de détail au Royaume-Uni pour le mois d’août