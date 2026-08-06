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COTATIONS DU MATIN EN EUROPE-Les actions du secteur de l'IA prennent leur envol… mais n'ont pas d'ailes
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 06:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - Le point sur la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux, par Satoshi Sugiyama

Dans "Learning to Fly", Tom Petty chantait que tout ce qui monte doit redescendre. Pour les valeurs liées à l’IA, cela ressemble bien moins à des paroles de chanson qu’à une tendance boursière.

L'indice KOSPI .KS11 de Corée du Sud, fortement orienté vers les technologies, a perdu 4 % en Asie jeudi après avoir bondi de près de 6 % la veille. De même, le Nikkei japonais

.N225 a chuté de 1,6 %, après un bond de 3,66 %. L'indice de référence taïwanais .TWII est resté pratiquement inchangé après un gain de près de 2,9 %. Ces évolutions ont suivi les baisses enregistrées par leurs homologues de Wall Street, alors que la société d’IA et de satellites SpaceX SPCX.O , dirigée par Elon Musk, et le fabricant de puces coté aux États-Unis Advanced Micro Devices

AMD.O ont vu leurs actions chuter en raison des inquiétudes récurrentes concernant les dépenses massives en matière d’IA . Une dynamique similaire, marquée par des avancées et des reculs, se dessine dans les efforts visant à mettre fin au conflit entre les États-Unis et l’Iran. Reuters a rapporté qu’un accord proposé entre l’Iran et Oman pourrait donner à Téhéran le contrôle du trafic entrant par le détroit d’Ormuz, une voie cruciale pour l’approvisionnement énergétique mondial.

Les États-Unis n’ont pas réagi immédiatement à cette proposition. Et bien que le président américain Donald Trump ait déclaré qu’un accord visant à rouvrir le détroit était imminent, les responsables américains ont insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’ils n’accepteraient jamais que l’Iran contrôle l’accès au détroit.

Les cours du pétrole se sont négociés autour de 70 dollars le baril, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressant de 0,45 % à 79,81 dollars le baril et ceux sur le brut américain

CLc1 s'appréciant de 0,31 % à 75,45 dollars le baril pendant la séance asiatique, les investisseurs attendant la suite des événements.

Les opérateurs évaluaient également la trajectoire probable des taux de la Réserve fédérale avant la publication, vendredi, du rapport très attendu sur l'emploi non agricole. Le rapport ADP sur l’emploi dans le secteur privé publié mercredi a montré que la croissance de l’emploi dans le secteur privé américain avait ralenti en juillet par rapport à juin et n’avait pas répondu aux attentes du marché. Une enquête de l’Institute for Supply Management a mis en évidence une croissance solide dans le secteur des services, mais également une hausse des coûts des intrants qui pourrait maintenir l’inflation à un niveau élevé.

Événements clés susceptibles d’influencer les marchés ce jeudi:

Événements économiques:

Allemagne: commandes industrielles pour juin

États-Unis: demandes d’allocations chômage

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
482,0500 USD NASDAQ -7,04%
DEUTSCHE TELEKOM
27,420 EUR XETRA -1,54%
EUR/USD SPOT
1,1548 USD Six - Forex 1 -0,06%
FTSE 100
10 888,30 Pts FTSE Indices +0,08%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
26 363,44 Pts Index Ex -0,83%
Nikkei 225
65 795,42 Pts Six - Forex 1 -0,76%
Or
4 256,73 USD Six - Forex 1 +0,23%
Pétrole Brent
79,19 USD Ice Europ -0,29%
Pétrole WTI
74,79 USD Ice Europ -0,52%
S&P 500 INDEX
7 723,55 Pts CBOE -0,17%
SIEMENS
285,950 EUR XETRA -0,52%
SOFTBANK GROUP
31,000 EUR Tradegate 0,00%
SPACEX
108,2700 USD NASDAQ -13,61%
TAIEX
44 429,73 Pts Six - Forex 1 -0,41%
ZURICH INSUR GR
607,200 CHF Swiss EBS Stocks -0,30%
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Or
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EUR/USD SPOT
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