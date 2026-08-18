Costco prépare son entrée dans Medicare avec SCAN

Costco, le troisième distributeur mondial derrière Walmart et Amazon, prépare son entrée sur le marché américain de l'assurance santé des seniors grâce à un partenariat avec SCAN Group, un assureur à but non lucratif spécialisé dans Medicare.

Sous réserve du feu vert des autorités, les deux groupes proposeront des formules Medicare Advantage sous leurs deux marques dans deux Etats, ainsi qu'une couverture complémentaire au Medicare traditionnel dans un troisième. Ces marchés regroupent environ cinq millions de bénéficiaires, mais leur identité et le calendrier du lancement n'ont pas été précisés pendant l'examen réglementaire.

Ces offres devraient s'appuyer sur les services de santé déjà présents dans les entrepôts Costco, notamment les pharmacies, l'optique, l'audiologie et les produits disponibles sans ordonnance. Elles seront distribuées dans certains magasins, en ligne et par les circuits traditionnels de courtage. La réglementation interdit toutefois d'intégrer automatiquement une adhésion Costco au contrat d'assurance.

Le partenariat permet au distributeur d'élargir son écosystème sans devoir bâtir seul les infrastructures et les réseaux de soins nécessaires à une activité assurantielle. En contrepartie, SCAN, qui couvre environ un demi-million de personnes dans six Etats, accède à la puissance commerciale et au capital de confiance de Costco. Les conditions financières n'ont pas été dévoilées, mais le distributeur devrait percevoir des commissions sur les contrats vendus.

L'initiative intervient dans un marché de plus de 600 MdsUSD, mais dont la rentabilité s'est récemment dégradée sous l'effet de l'accélération des dépenses médicales, de la baisse de certaines primes de qualité et de remboursements publics insuffisants. Les assureurs consacrent ainsi une part croissante de leurs revenus aux soins, ce qui les contraint à réduire les avantages complémentaires, à relever certains tarifs ou à abandonner les zones les moins rentables. Medicare Advantage couvre désormais plus de 35 millions d'Américains, soit 55% des bénéficiaires éligibles, mais plusieurs grands assureurs réduisent désormais leurs offres.