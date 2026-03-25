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COSCO SHIPPING reprend les réservations de nouveaux conteneurs pour les expéditions vers le Moyen-Orient
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 08:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société COSCO SHIPPING Lines, basée à Shanghai, qui exploite l'une des plus grandes flottes du monde, a indiqué dans une note à ses clients mercredi qu'elle avait repris les nouvelles réservations de conteneurs de marchandises diverses pour des expéditions vers les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Bahreïn, le Qatar, le Koweït et l'Irak.

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