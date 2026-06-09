Corvus progresse en investissant dans un partenaire chinois pour faire avancer les essais cliniques sur des médicaments contre les affections cutanées et l'asthme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** Les actions de la société de biotechnologie Corvus Pharmaceuticals CRVS.O progressent de 2 % à 11,36 dollars (XX,XX euros) avant l'ouverture du marché

** La société investit 5 millions de dollars (XX millions d'euros) dans Angel Pharma pour soutenir les essais cliniques du soquelitinib dans le traitement de la dermatite atopique, une maladie cutanée chronique provoquant inflammation et démangeaisons - CRVS

** Ce financement servira également à soutenir une étude prévue sur l'asthme; les résultats de l'essai sur la dermatite atopique sont attendus fin 2026, tandis que l'étude sur l'asthme devrait débuter début 2027, indique la société

** Angel Pharma, détenue à 49 % par Corvus, recrute actuellement des patients pour une étude en Chine, testant plusieurs doses sur une période de 12 semaines - CRVS

** La société indique que le médicament fait également l'objet d'études aux États-Unis pour le traitement des cancers du sang et d'affections cutanées

** L'investissement permet d'étendre l'exposition au marché chinois de l'inflammation et de l'immunologie

** À la clôture d'hier, l'action a progressé d'environ 45 % depuis le début de l'année