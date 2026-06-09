 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Corvus progresse en investissant dans un partenaire chinois pour faire avancer les essais cliniques sur des médicaments contre les affections cutanées et l'asthme
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** Les actions de la société de biotechnologie Corvus Pharmaceuticals CRVS.O progressent de 2 % à 11,36 dollars (XX,XX euros) avant l'ouverture du marché

** La société investit 5 millions de dollars (XX millions d'euros) dans Angel Pharma pour soutenir les essais cliniques du soquelitinib dans le traitement de la dermatite atopique, une maladie cutanée chronique provoquant inflammation et démangeaisons - CRVS

** Ce financement servira également à soutenir une étude prévue sur l'asthme; les résultats de l'essai sur la dermatite atopique sont attendus fin 2026, tandis que l'étude sur l'asthme devrait débuter début 2027, indique la société

** Angel Pharma, détenue à 49 % par Corvus, recrute actuellement des patients pour une étude en Chine, testant plusieurs doses sur une période de 12 semaines - CRVS

** La société indique que le médicament fait également l'objet d'études aux États-Unis pour le traitement des cancers du sang et d'affections cutanées

** L'investissement permet d'étendre l'exposition au marché chinois de l'inflammation et de l'immunologie

** À la clôture d'hier, l'action a progressé d'environ 45 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CORVUS PHARMACET
11,1500 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 269,12 +0,85%
Pétrole Brent
92,69 -1,51%
HAFFNER ENERGY
0,2665 -0,19%
2CRSI
53,2 -2,21%
SOITEC
153,85 -1,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank