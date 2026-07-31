Corteva revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, mais son action recule après des résultats inférieurs aux attentes

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La société agroalimentaire américaine Corteva CTVA.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, en raison de la forte demande sur les principaux marchés agricoles.

Le recentrage des surfaces cultivées sur le soja au détriment du maïs devrait soutenir la demande de semences génétiquement modifiées, les agriculteurs adaptant leurs choix de culture face à la hausse des coûts de production et à la réduction des marges.

La société figure parmi les plus grands fabricants de produits phytosanitaires aux États-Unis et est en concurrence, dans le secteur des produits chimiques agricoles, avec des entreprises tels que le groupe suisse Syngenta et les entreprises allemandes BASF BASFn.DE et Bayer BAYGn.DE .

Toutefois, l’action Corteva a reculé de 3,7% en séance prolongée, le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’étant révélé inférieur aux estimations des analystes.

Les cours des cultures ont connu une évolution mitigée au cours du trimestre considéré: les hausses enregistrées pour le soja et le maïs ont été contrebalancées par la faiblesse des prix du blé, due à une offre abondante, ce qui a maintenu les revenus agricoles sous pression et incité les agriculteurs à la prudence en matière de dépenses.

Cette évolution pourrait peser sur les volumes et les marges d’entreprises telles que Corteva au troisième trimestre , car la réduction des surfaces consacrées au maïs freine la demande de produits phytosanitaires à forte intensité chimique, tandis que la hausse des coûts des engrais et du carburant limite les dépenses agricoles.

Au cours du deuxième trimestre, le chiffre d’affaires net du segment des semences de Corteva est resté stable à 4,53 milliards de dollars, tandis que celui du segment de la protection des cultures a reculé de 4% à 1,85 milliard de dollars.

Le ministère américain de l’Agriculture a indiqué en juin que les agriculteurs américains avaient semé moins d’acres de maïs et davantage de soja en 2026, ce qui reflète la baisse de rentabilité des cultures nécessitant beaucoup d’engrais dans un contexte de coûts élevés des intrants.

La société a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 6,38 milliards de dollars, en deçà des estimations qui s’élevaient à 6,58 milliards de dollars.

La société table désormais sur un bénéfice ajusté pour l’ensemble de l’année 2026 compris entre 3,60 et 3,80 dollars par action, contre une prévision antérieure de 3,45 à 3,70 dollars par action.

La société prévoit un Ebitda opérationnel annuel compris entre 4,1 et 4,3 milliards de dollars, dont la valeur médiane est légèrement supérieure à l'estimation moyenne des analystes, qui s'élève à environ 4,18 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.