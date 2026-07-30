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Corteva recule après un chiffre d'affaires au deuxième trimestre inférieur aux prévisions
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 23:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action de la société américaine d'agrosciences Corteva CTVA.N a reculé de 5% à 86,62 dollars lors des échanges après clôture ** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de 6,38 milliards de dollars est inférieur à l'estimation de 6,58 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre s'élève à 2,30 dollars, contre une estimation de 2,22 dollars

** La société prévoit un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 3,60 dollars et 3,80 dollars par action, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 3,45 dollars à 3,70 dollars par action

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse de 33% depuis le début de l'année

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