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Corteva dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 22:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise d'agrosciences américaine Corteva CTVA.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à de solides ventes de ses semences et de ses produits de protection des cultures.

La société, dont le siège est à Indianapolis, a annoncé un bénéfice ajusté de 2,30 dollars par action pour cette période de trois mois. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 2,22 dollars par action.

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