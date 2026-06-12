Corteva augmente ses charges de restructuration et va fermer son usine en Espagne dans le cadre d'une initiative de réduction des coûts

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Corteva CTVA.N a revu à la hausse vendredi ses prévisions de coûts de restructuration, les portant à 815 millions de dollars, et a annoncé son intention de fermer son usine d'Asturies, en Espagne, dans le cadre d'une refonte en profondeur de son réseau de protection des cultures.