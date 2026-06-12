Corteva augmente ses charges de restructuration et va fermer son usine en Espagne dans le cadre d'une initiative de réduction des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Corteva CTVA.N a revu à la hausse vendredi ses prévisions de coûts de restructuration, les portant à 815 millions de dollars, et a annoncé son intention de fermer son usine d'Asturies, en Espagne, dans le cadre d'une refonte en profondeur de son réseau de protection des cultures.
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